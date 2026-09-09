Sancaktepe’de Beton Pompa Aracı Dehşet Saçtı! Karşı Şeride Geçip 3 Araca Çarptı: 5 Yaralı

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İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde beton mikserine çarpan beton pompa aracı kontrolden çıkarak karşı şeride savruldu. Üç araca çarpmasının ardından yol kenarındaki ağaca vurarak durabilen araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi İmam Rabbani Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 MKF 401 plakalı beton pompa aracı, inşaat alanından çıkan beton mikserine çarptı. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek üç otomobile çarptı ve yol kenarındaki ağaca vurarak durabildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada beton pompa aracının sürücüsü araç içerisinde mahsur kalırken, diğer araçlardaki kişilerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü yaklaşık 30 dakikalık çalışma sonucunda çıkardı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralıların tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, çekici ve vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Araçların kaldırılmasının ardından cadde yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: İHA