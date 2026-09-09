Yeniden Refah Partili Eski Başkan Evinde Vurulmuş Halde Bulundu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, önceki gece Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Yeniden Refah Partisi'nin eski Nazilli İlçe Başkanı ve iş insanı Atilla İnç'in evinden silah sesi geldi.

İNÇ KARNINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Komşuları ve yakınları, durumdan şüphelenerek eve girdi. İnç'i yerde kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından yaralanan İnç, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnç'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İHTİMALİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Atilla İnç’in intihar girişiminde bulunduğu üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili incelemeyi sürdürüyor.

Kaynak: DHA