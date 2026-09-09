Mansur Yavaş'tan 103. Kuruluş Yıldönümünde CHP Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı. Yavaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir" ifadelerini kullandı.

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Mansur Yavaş'tan 103. Kuruluş Yıldönümünde CHP Mesajı
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'BÜYÜK BİR SİYASİ MİRASIN TEMSİLCİSİDİR'

Yavaş, açıklamasında, "Cumhuriyet Halk Partisi; kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan kurumsal yapısı, geleneği ve bir asrı aşan siyasi birikimiyle Türkiye’nin en köklü siyasi partisidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kurulan, Cumhuriyetin temel değerlerini ve çağdaş Türkiye idealini kuşaktan kuşağa taşıyan büyük bir siyasi mirasın temsilcisidir. Değişen dönemler, şartlar ve kadrolar boyunca kurumsal hafızasını koruyarak Türkiye’nin siyasal yaşamında önemli sorumluluklar üstlenmiş; Cumhuriyetimizin tarihine tanıklık etmekle kalmayıp bu tarihin şekillenmesinde de önemli bir yere sahip olmuştur.

'103 YILLIK KÖKLÜ GELENEĞİN YIL DÖNÜMÜ KUTLU OLSUN'

103 yıllık bu köklü geleneğin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu büyük kurumsal mirasın oluşmasında ve bugünlere taşınmasında emeği bulunan herkesi de saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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