Gizli diplomasi: 'Planı CHP oluşturdu, Davutoğlu ve Babacan aktif olarak devredeydi'

Gazeteci Murat Yetkin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert sözlerle itiraz edip kalktığı, ancak üç gün sonra geri döndüğü altılı masada arka planda yaşananları aktardı.

İlk etapta Akşener'in daha fazla rencide olmadan dönebilmesi için bir yol bulmak gerektiğini dile getiren Yetkinreport.com yazarı, şunları anlattı:

"Kılıçdaroğlu’nun makam odasında duran, Kartacalı lider Hannibal’ın generallerine meşhur sözü: 'Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol açacaksınız.'

Madem Akşener, Kılıçdaroğlu aday olmasın, anketlerde önde görülen Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'tan biri olsun istiyordu, o zaman onları da işin içine alan bir plan kurulmalıydı.

Plan CHP’nin hukuk ekibi ve Meclis Grubu tarafından oluşturuldu. İYİ Parti Meclis grubu ile temas kuruldu. Diğer masa liderleriyle temas kuruldu. Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan aktif olarak devredeydi.

Ortaya çıkan öneri, İmamoğlu ve Yavaş’ın Kılıçdaroğlu’nun müstakbel cumhurbaşkanı yardımcıları olarak ilan edilmesiydi. Ama bu öneri Akşener tarafından dönüş şartı gibi ilan edilecekti. Nitekim öyle de oldu.

CUMHURBAŞKANLIĞI YARDIMCILIĞI TARTIŞMASI

Toplantıda belediye başkanlarının cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda yine tartışma çıktı. DEVA Partisi lideri Ali Babacan gidip parti yetkilileriyle uzun uzun görüştü.

O arada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hukuk danışmanı Mehmet Uçum, aynı anda hem cumhurbaşkanı yardımcısı hem belediye başkanı olunamayacağı çıkışını yaptı. Amaçlanan bu değildi ama uyarıcı oldu.

Dün açıklanan 12 Maddelik Parlamenter Sisteme Geçiş yol haritasının 12 maddesi böyle oluştu: İmamoğlu ve Yavaş -tabii elbette seçim kazanılırsa,- Kılıçdaroğlu’nun uygun gördüğü zaman cumhurbaşkanı yardımcılığına çağırılacaktı. Yazmıyordu ama bu sürenin 2024 Martındaki yerel seçimlere dek uzanabileceği anlaşılıyordu.

İkisi de o zamana dek işlerinin başında olacaklardı."

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