Baş döndüren trafik: 'Kılıçdaroğlu'nun Akşener'le görüşmesi bekleniyor, İmamoğlu ve Yavaş da katılıyor'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beş partinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşmasına itiraz ederek masadan kalkmasının ardından altılı masa cephesinde gelişmeler hızlandı.

Millet İttifakı'nın CHP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi liderlerinin bugün görüşmesi beklenirken; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü.

Ardından İYİ Parti lideri, bahsi geçen iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığını' önerdi. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem belediye başkanlarının bu öneriye olumlu baktıkları önerildi. Akabinde Kılıçdaroğlu'nun, Akşener'le baş başa bir görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.

Bu buluşmanın yeri ilk olarak İYİ Parti Genel Merkezi olarak aktarılsa da, daha sonra iki liderin başka bir mekanda bir araya geleceği ileri sürüldü. Ayrıca bu görüşmede, İmamoğlu ve Yavaş'ın da bulunacağı iddia edildi.