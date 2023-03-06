Kulis: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'in teklifine olumlu bakıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın İYİ Parti lideri Meral Akşener'in teklifine olumlu baktıkları ileri sürüldü.

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Kulis: Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'in teklifine olumlu bakıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz edip masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştükten sonra yeni bir formül ortaya attı.

Buna göre iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerildi. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem belediye başkanlarının bu öneriye olumlu baktıkları önerildi. 

Gazeteci İsmail Saymaz, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "İmamoğlu ve Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları formülü Akşener’den geldi. Kılıçdaroğlu da formüle sıcak bakıyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığında istifa gerekmediği için İmamoğlu ve Yavaş koltuklarında oturmaya devam edecek. Seçim kazanılırsa yasal değişiklik yapılacak" dedi.

Halk TV programcısı İsmail Küçükkaya da, canlı yayında kulislerden edindiği bilgileri paylaşırken şunları kaydetti:

"İki belediye başkanının yakın çevresiyle konuştum. 'Belediye başkanları olarak kabul ediyorlar mı? diye. 'Evet, masanın devam etmesi lazım. İki başkana böyle bir sorumluluk düşüyorsa kabul ederler' dediler. 'İstifa etme zorunluluğu var mı?' diye korkuyorduk ya, onu da sordum. Bu vaat olarak sunulabilir, ayrılma zorunlulukları yok. Olumlu bakıyorlar."

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SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Daha sonra Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, sürecin işleyişine yönelik olarak şunları söyledi:

"Seçim sürecinde görevlerinin başında olacaklar. Dolayısıyla Millet İttifakı'nın seçim kampanyasında güçlerini kullanabilecekler. Seçim kazanıldığında bu iki belediye başkanı da cumhurbaşkanının iki güçlü ve yetkili yardımcısı olarak görev alacaklar."

Etiketler
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş İYİ Parti CHP
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