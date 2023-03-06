Yeni duyumlar: 'Herkes İYİ Parti'deki ikili yapıya vurgu yapıyor, 'şahin kanat' çok mutlu'

Gazeteci Bengü Şap Babaeker, altılı masada yaşanan krizle ilgili olarak görüştüğü herkesin İYİ Parti'deki ikili yapıya dikkati çektiğini belirterek "Açıkçası Erdoğan çok mutlu bu olanlardan, bir de İYİ Parti'deki o şahin kanat çok mutlu."

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Yeni duyumlar: 'Herkes İYİ Parti'deki ikili yapıya vurgu yapıyor, 'şahin kanat' çok mutlu'

Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert sözlerle itiraz ederek masadan kalkmasının ardından Ankara'da konuşulanları aktardı.

Ayşenur Arslan'ın sunduğu 'Medya Mahallesi' programında edindiği bilgileri aktaran gazeteci, meslektaşının "Sadece altılı masayı devirmedi bu olay, sadece altılı masada kaygılara neden olmadı. İYİ Parti içinde de yaşandı bunlar. İşte Meral Akşener'in o sert ifadelerinden sonra istifa, istifa, istifa... Özellikle üyelerden istifaları gördük. Öyle görülüyor ki bu adım İYİ Parti'de de sürpriz yaratmış" şeklindeki ifadesi üzerine şunları paylaştı:

'GÖRÜŞTÜĞÜM HERKES, İYİ PARTİ'DEKİ İKİLİ YAPIYA VURGU YAPIYOR'

 "2017'den beri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürüyorlar. Kurdukları modelle 2019 yerel seçimlerinde de büyük bir başarıya imza attılar. Bir buçuk yıldır altı parti sayısız toplantılar yaptılar, üç önemli belgeye imza attılar. Bu Türkiye'nin siyaset tarihinde görülmemiş bir mutabakattı. Şimdi son gün niye böyle bir kriz çıktı? Görüştüğüm herkes İYİ Parti'deki o ikili yapıya vurgu yapıyorlar.

'ERDOĞAN ÇOK MUTLU, BİR DE İYİ PARTİ'DEKİ ŞAHİN KANAT ÇOK MUTLU'

Yani İYİ Parti'nin şahin kanadıyla, MHP'den gelen o kanadıyla altılı masaya inanan, güvenen ve merkeze yakın kanadı arasındaki bir çatışmaya, çekişmeye vurgu yapıyor. Ve Meral Akşener'in partisindeki tartışmaları bir noktada yönetemediği konuşuluyor. Şu an altılı masaya ve birlikte yol yürüdüğü beş lidere çok ağır suçlamalarla masadan kalkmasından sonra  İYİ Parti'deki o şahin kanadın... Açıkçası hani Erdoğan çok mutlu bu olanlardan, bir de İYİ Parti'deki o şahin kanat çok mutlu. Çünkü biliyorsunuz İYİ Parti'de sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itirazlar dillendiriliyordu. Hem off the record, yazı yazmadığımız görüşmelerde hem arası sıra kamuoyu önünde de beyanlar vardı.

'CİHAN PAÇACI ODASINI HİÇ BOŞALTMADI'

Burada bir şeyi yine not etmek istiyorum. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına çok açık bir itirazdan sonra göreve alınmıştı. Ve İYİ Parti Genel Merkezi'nde altı lider toplantıdaydı. Cihan Paçacı'yı elinde çantası ve ceketiyle ön kapıdan gönderdiler. Ama biliyoruz ki Cihan Paçacı odasını boşaltmamıştı. Odası yerli yerinde duruyordu. Meral Akşener beş lidere çok ağır suçlamalar yöneltip masadan kalktıktan sonra Cihan Paçacı, ertesi gün İYİ Parti'de görevinin başındaydı..."

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