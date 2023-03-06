Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti

Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Emrah Mahzuni, "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı" kanaatiyle İYİ Parti üyeliğini sonlandırdığını duyurdu.

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Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti
Akşener, 28 Temmuz 2020’de, Meclis Grup Toplantısı’nda Emrah Mahzuni’ye parti rozetini takmıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'daki diğer liderleri ağır sözlerle hedef aldığı açıklamasının ardından partisindeki yaprak dökümü sürüyor. Partiyle yolunu ayıranlardan biri de halk ozanı Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni oldu. 

İYİ Parti Grup Toplantısı'nda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rozet takmasıyla partiye katılan Aşık Mahsuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, "kimliğine ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle" istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mahzuni, "Sevgili dostlar ülkemizin karanlığa doğru gittiği şu dönemlerde, bir umutla Partinin ve çok hatırlı bir dostun ısrarı üzerine iyi partiye davet edilmiştim, ancak olayların gerçek yüzünü ve kendi kimliğime ve dünya görüşüme uygun olmadığı kanaatiyle 3 ay gibi çok kısa bir zamanda istifa ettim, dostlarımın bilgisine.." dedi.

İşte Emrah Mahzuni'nin o paylaşımı:  

Aşık Mahzuni Şerif'in oğlu Emrah Mahzuni, İYİ Parti'den istifa etti - Resim : 1

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