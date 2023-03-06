İsmail Saymaz: İYİ Parti'de masadan kalkılması oylandı, yalnızca bir kişi karşı çıkarak Kılıçdaroğlu'na 'evet' denilmesini savundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık", "Altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" gibi sözlerle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkma kararı aldığı Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısında yaşananlar ortaya çıktı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Akşener'in 3 Mart'ta toplantıya giderken cebinde sabaha karşı hazırlanan iki metin olduğunu; birinin olumlu, diğerinin ise olumsuz karara göre yazıldığını belirtti; ardından şu bilgileri verdi:

"GİK üyeleri 45 dakika içerisinde oylamaya giderek, masadan kalkılmasını oyladı. Yalnızca Bahadır Erdem karşı çıkarak, Kılıçdaroğlu'na 'evet' denilmesini savundu. Çoğunluk, Karamollaoğlu’nun masada 'Yeter artık!' diyerek, Akşener’e sesini yükselttiği gerekçesiyle burnundan soluyordu. Alkışlar eşliğinde eller kaldırıldı. Bir akıl tutulmasıydı bu."

'İYİ PARTİLİLER, 'O METNİ KİM YAZDI?' DİYE BİRBİRİNE SORUYOR'

Saymaz, Akşener'in okuduğu ve siyaset bilimciler dahil genel olarak 'siyasi nezaketsizlik' olarak nitelenen metnin GİK üyeleriyle önceden paylaşılmadığını söyledi:

"Bugün İyi Partililer 'O metni kim yazdı?' diye birbirine soruyor."

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