Cemal Enginyurt: Seçim kaybedilirse liderler tasfiye olur

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, seçimin kaybedilmesi halinde altı liderin de siyasetten tasfiye olacağını belirterek, "Altı lider tekrar ortak hareket etmeli" dedi.

Cemal Enginyurt: Seçim kaybedilirse liderler tasfiye olur

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ağır suçlamalarda bulunarak ayrılması gündemdeki yerini koruyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan DP'li Enginyurt, "Bu masa milletin umudu olan bir masadır. Milletin beklentisi olan bir masadır. Dolayısıyla bu masaya asla zarar gelmemesi gerekir." dedi. 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan ayrılmasına ilişkin T24'e konuşan Enginyurt'un açıklamaları şöyle:

"Bu seçim kaybedildiği takdirde Altılı Masa'dan hiçbir parti, hiçbir lider Sayın Akşener de dahil olmak üzere kazanan olmayacak. Eğer seçim kaybedilirse hiç kimse ben söylemiştim, ben görmüştüm demeye vakit bile bulamadan millet tarafından çok ağır bir şekilde cezalandırılacaktır. Liderler tasfiye olur. Dolayısıyla altı lider tekrar ortak hareket etmeli, birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeli. Çünkü bu seçim cumhuriyete inananlarla cumhuriyete karşı olanların seçimidir. Bu seçim sağ, sol seçimi değil, siyasi parti kavgası değil, millet mücadelesidir. Millet mücadelesinde de nefis olmaz kibir olmaz. Sen ben olmaz. Onun için bu masa milletin umudu olan bir masadır. Milletin beklentisi olan bir masadır. Milletin geleceğinin kurtuluşu olarak gördüğü bir masadır. Dolayısıyla bu masaya asla zarar gelmemesi gerekir. Demokrat Parti olarak biz masanın altılı olarak devamından yanayız."

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