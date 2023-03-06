Can Ataklı: Birçok İYİ Partili, 'Gerek var mıydı bu kadar gerginlik çıkarmaya, ne yapacağız şimdi?' diyormuş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki beş partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında uzlaşması üzerine sert sözlerle masadan kalkmasının yankıları sürüyor.

Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, "Kuyuya bir taş attılar, şimdi 'Nasıl çıkarırız?' diye düşünüyorlar. Kimler mi? İYİ Partililer tabii" dediği yazısında şu bilgileri verdi:

"Masayı devirince istedikleri kişiyi cumhurbaşkanı seçtireceklerini sandılar. Ama hesap tutmayınca bir anda açıkta kalıverdiler. Partide şimdi bunun telaşı var.

Aldığım bilgilere göre birçok İYİ Partili, 'Gerek var mıydı bu kadar gerginlik çıkarmaya, köprüleri bu kadar atmaya, parti olarak ne yapacağız şimdi?' diyormuş.

İşte bunları kaynağından öğrenmek için cumartesi günü yakın tanışıklığım ve hukukum olan partinin iki genel başkan yardımcısı ile bir danışmanını ve bir milletvekilini aradım.

Biri hariç hiçbiri telefonunu açmadı. Sadece Milletvekili Aytun Çıray telefonu açtı, 'Can, ben sizi beş dakika içinde arıyorum' dedikten sonra kapattı. Sonra da aramadı. Sıkıntı sanılandan da daha büyük anlaşılan."

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