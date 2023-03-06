İsmailağa'da kavga: Ustaosmanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e yanıt geldi, 'koskoca adamsın, düşmanlığa teşvik etme'

Yavuz Sultan Selim Gençlik Derneği'nin 'İslamofobiyle mücadele' için Avrupa Birliği'nden 31 bin 455 euro hibe aldığı gündeme gelmişti.

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, "Eğitim için AB’ye proje sunup onlardan para almak, 20-30 bin euro için bu zillete katlanmak asla câiz değil. Dış devletlerden bir dernek ve vakfın yardım ve bağış kabul etmesi uygun olmaz. Zira bugün para alan yarın emir alır" demişti.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Ünlü'ye yanıt, derneğin başkanı ve Mahmut Ustaosmanoğlu’nun torunu Abdülhalik Ustaosmanoğlu’ndan geldi.

Dernekte sohbet düzenleyen Ustaosmanoğlu, sosyal medyada paylaşımlarla kötülüğün de yayıldığını savundu. "Şer konusunda insanlara yol açmamak lazım" diyen Ustaosmanoğlu, "Düşmanlık konusunda yardımlaşmayın. Bilip bilmeden sosyal medyada paylaşmayın. Önce bir sorun; AB’den ne almışız, almamışız. Bir sor da sonra paylaş. Koskaca adamsın. İnsanları düşmanlığa teşvik etme" ifadelerini kullandı.

'ALLAH KONUŞTURUYOR'

Cumhuriyet'in haberine göre, Ustaosmanoğlu’nun sohbetteki diğer konuşmaları da dikkat çekti.

"Burada, 45 dakika, yeri geliyor 1 saat, başta konuşanın kendisine, Allah konuşturuyor ve dinleyenlere nasihat var" diyen Ustaosmanoğlu, "Bir insanın hayatında sohbet olmazsa, imani noktada sıkıntılar baş gösterir. Ameli anlamda noksanlıklar zuhur eder" dedi. Sohbete katılanların 'sevap kazanmak' için geldiğini söyleyen Ustaosmanoğlu, "Girdin, dinledin, sevabı aldın zaten, merak etme" iddiasında bulundu.