Sedat Peker'in avukatından 'Ersan Şen' açıklaması

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen avukat Ersan Şen'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in avukatından 'Ersan Şen' açıklaması

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarıyla gündeme gelen avukat Ersan Şen'in müvekkilinin hiçbir zaman avukatlığını yapmadığını duyurdu. 

Twitter'dan gazeteci Hüsnü Mahalli'yi etiketleyen Barkın, şu ifadeleri kullandı: 

"Sayın @husnumahalli dış politikada uzman bir gazetecisiniz. Müvekkilim @sedat_peker in de düzenli olarak takip ettiği gazetecilerden birisiniz. @tele1comtr ‘de Sayın @ceydak ile yaptığınız programda Ersan Şen’in, müvekkilin ve bazı grupların avukatlığını yaptığını söylemişsiniz.

Ancak Prof. Dr. Ersan Şen hoca, ne müvekkilimin, ne de birinci ve ikinci derece yakınlarının hiç bir zaman avukatlığını yapmamıştır. Biz programdaki tartışmanın tamamen dışında kalarak şunu söylemek isteriz.

Söylemlerinizdeki, belki isim benzerliğinden kaynaklı, bu tip yanlışlıkların haberlerinizin güvenirliğine zarar vereceği kanısındayız. Bu konuyla ilgili bir düzeltme yaparsanız mutlu olacağımızı bilmenizi isteriz."

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