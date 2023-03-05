Eski Devlet Bakanı, İYİ Parti'den aile boyu istifa etti

Eski Devlet Bakanı İbrahim Yaşar Dedelek, İYİ Parti üyeliğinden eşi ve kızıyla birlikte istifa ettiğini açıkladı.

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Eski Devlet Bakanı, İYİ Parti'den aile boyu istifa etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masayı hedef almasının ardından bir istifa haberi de Eskişehir'den geldi.

53. dönem hükümetinde devlet bakanlığı yapan İYİ Partili İbrahim Yaşar Dedelek, "An itibarıyla eşim Vasfiye Dedelek, kızım Aybike Dedelek Alpman ve şahsım Eskişehir İYİ Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunuyoruz" diye açıklama yaptı. 

1991 yılında DYP'den Eskişehir milletvekili seçilen İbrahim Yaşar Dedelek, 1995 yılında yeniden milletvekili seçilmiş ve Mesut Yılmaz’ın kurduğu ANAYOL hükümetinde devlet bakanlığı yapmıştı.

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