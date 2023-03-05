Murat Yetkin: Akşener'in masadan kalkması veya 'kaldırılması' üzerine pek çok senaryo dolaşıyor, ülkücü abilerden derin devlet aklına kadar...

"Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye boyun eğmeyeceğiz" diyerek CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemeyeceğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadan kalkmasının yankıları sürüyor.

Gazeteci Murat Yetkin, Akşener'in masadan kalkması ya da 'kaldırılması' üzerine kulislerde görünen ve görünmeyen pek çok senaryonun dolaştığını söyledi: "Ülkücü abilerden derin devlet aklına kadar."

Yetkinreport.com yazarı, akabinde şunları kaydetti:

"Görünen neden, Altılı Masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz eden tek liderin Akşener olması.

Akşener ve partisi öteden beri Kılıçdaroğlu’nun 'kazanabilecek' aday görmüyor, CHP’nin anketlerde önde görünen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermesini istiyor. Geçmişte Kılıçdaroğlu'nun Alevi olması nedeniyle İYİ Parti içinden -Akşener'in o zaman şiddetle karşı çıktığı yakışıksız itirazlar dahi gündeme getirilmişti.

Kılıçdaroğlu’ysa da daha Altılı Masa kurulmadan önce iki belediye başkanının da görevlerinde kalması gerektiğini, aksi halde seçimle kazanılan iki büyükşehir yönetiminin AK Parti eline geçeceğini söylemişti. Toplantıda Kılıçdaroğlu’nun adaylığı önerilince Akşener'in yeniden ya İmamoğlu ya Yavaş demesi iki lider arasında restleşme anlamına geliyordu. Kılıçdaroğlu’nun da 'O zaman beşimiz imzalarız' yolundaki sözlerinin ipleri kopardığı anlaşılıyor. (...)"

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