MHP'de kapılar Akşener'e kapalı: Biliyorduk, samimi ülkücüler partimize dönüyorlar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masadaki diğer beş partinin aksine CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyeceklerini açıklaması, siyaset kulislerinde hareketliliğe neden oldu.

Kimileri, İYİ Parti ile AKP ve MHP arasında yakınlık kurulabileceği görüşünü dile getirdi. Altılı masadaki depremin ilk anlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Dökülen taşları toplamayız" yorumunda bulunurken, İYİ Parti'den de "Siyasal İslamcılarla yan yana olamayız" çıkışı geldi.

Peki MHP'de hava nasıl?

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre MHP'de "Biz, Akşener’in masayı dağıtacağını biliyorduk" değerlendirmeleri yapılıyor. Kurmaylar, şunları söylüyor:

'SİYASİ OLARAK TÜKENDİ'

"Akşener bizi şaşırtmadı. Siyasete DYP’de başladı. İstifa ederek AKP’nin kuruluş aşamasında yer aldı. Kısa bir süre sonra 'milli görüş çizgisini devam ettirdiğini' öne sürerek istifa etti ve MHP’ye katıldı. MHP'nin genel başkanı olmak istedi. 7 Haziran 2015’teki seçimleri bahane ederek MHP'yi bölme girişiminde bulundu. 'Tarlada kurultay' yaptı. MHP içindeki ülkücü kardeşlerimiz arasına 'nifak soktu'.

Şimdi de aynı tavrı CHP ve altılı masada gösteriyor. Siyasi çizgisi bu kadar zikzaklarla dolu bir ismi MHP neden kabul etsin? Her şeyden önce Akşener, siyasi olarak tükenmiştir. Kendi seçmenini de yanıltmış ve güvenini kaybetmiştir. Biz, bir kere satan her zaman satar diyoruz. Bizim siyaseten kırıkları olan parti ve genel başkanı ile işimiz olmaz."

Öte yandan 'MHP'den İYİ Parti’ye geçen, sonrasında ise pişmanlık duyan ülkücüler için kapının açık olduğu' belirtiliyor. Kurmaylar, "Akşener'in ittifakta yer almasına gerek yok. Akşener'in son hamlesini gören samimi ülkücüler zaten partimize dönüyorlar" değerlendirmesini yapıyor.