Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı Baver Miroğlu, "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" mesajını paylaştı.

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Akşener'in danışmanı Miroğlu: Krizler aşılmak için var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in beş partinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesinde uzlaştığı altılı masadan "Ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye boyun eğmeyeceğiz" gibi sözlerle kalkmasının yankıları sürüyor. 

Kılıçdaroğlu'nun adaylığının bugün açıklanması bekleniyor. Akşener ise dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığı konusundaki ısrarını sürdürerek "Kılıçdaroğlu veya masa, milletin talebine olur derse, hiç gurur yapmam geri dönerim" açıklamasında bulundu. 

Millet İttifakı'nın son toplantısı öncesi İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Baver Miroğlu'ndan dikkati çeken bir mesaj geldi.

Miroğlu, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Krizler aşılmak için vardır. Masa fabrika ayarlarına geri dönmeli" ifadesini kullandı. 

Dün de CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, "İYİ Parti ile yıllarca beraber yol yürüdük. Yine yürümeliyiz. Ayrılık olmamalı" temennisini dile getirmiş, bu mesajı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İYİ Parti'nin etkin isimlerinden Lütfü Türkkan da beğenmişti.

Türkkan, ilerleyen saatlerde ayrıca  "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Sakin olmak gerek" demişti.

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Baver Miroğlu İYİ Parti CHP altılı masa Meral Akşener
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