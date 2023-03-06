Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi

Kısa Dalga yazarı Ayşe Yıldırım'ın aktardığına göre kulislerde, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ipleri kopardığı son 'Millet İttifakı toplantısı' öncesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 400 kişilik bir 'dokunulmayacaklar' listesi verildiği konuşuluyor.

"Seçilmesi halinde dokunulmayacaklarına dair güvence istenilen bir liste. İçinde kimlerin olduğunu tahmin edersiniz" diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"İşte bu liste ve talep Kılıçdaroğlu'nu çok öfkelendirmiş."

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KILIÇDAROĞLU BEŞLİ ÇETEDEN HESAP SORMAK İSTİYOR

Ana muhalefet partisi lideri, bir süredir Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol'u kastederek kullandığı 'beşli çete' nitelendirmesiyle AKP döneminde palazlanmış holdinglerden hesap soracağını, önlerine '418 milyar dolarlık fatura koyacağını' söylüyordu:

"(...) Görüşme talebi ile geldiklerinde bu görüşmeyi kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da gayet iyi biliyordum. Halkımın şunu çok iyi bilmesi ve beni çok iyi anlaması gerekiyor. Bu çetelerin bir kısmı bu saray iktidarından yani Erdoğan’dan önce de vardı, o zaman da devlet içindeydiler. Her gelen iktidar ile hizalanmış bunlar. Her gelene yedirmişler derine de, mafyaya da yedirmişler. Öyle ya Hazine’yi kolay kolay soydurmazlar adama.

Bunlar nasıl insan satın alınacağı konusunda da uzmanlaşmış durumdalar. Bunlarla görüştüğüm an bu çarkın parçası olacaktım. İktidarın ismi değişecekti ama halkın sefaleti aynen devam edecekti. Bir Erdoğan gidecekti ama yerine yeni Erdoğan gelecekti. Halkımız da sefalet içinde kalacaktı."

İYİ PARTİ VE 'BEŞLİ ÇETE' HAKKINDAKİ İDDİALAR

Altılı masanın geneline de bu hava hakimken, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili ve Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın'ın 'beşli çete' ile görüştüğü iddia edildi.

Sözcü yazarı Serpil Yılmaz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'masadan kalkmasının' ardında 'beşli çete' ile İYİ Parti arasında seçim sonrası için yapılan pazarlıkların olabileceğini öne sürdü.

Aydın ise söz konusu haberin gündem olması üzerine yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi:

"Karanlık odaklar tarafından, şahsımı ve İYİ Parti'yi karalamak amacıyla basın ve sosyal medyaya servis edilen 'beşli çete' temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki iddialar, alçakça bir iftiradır ve gerçek dışıdır. Bu iftirayı atan ve yayanlar hakkında yargıda hesabı sorulacaktır.

'Beşli çete' temsilcisi ile görüştüğüm yönündeki alçakça iftiraların tam da İYİ Parti'nin dayatmalara boyun eğmediği, cesurca bir dik duruş sergilediği ve kendi yolunu çizdiği bir zamanda gündeme getirilmesini, büyük Türk milletinin şaşmaz vicdanına ve takdirlerine sunuyorum."

Yıldırım'ın bahsettiği bu listenin tam olarak kim/kimler tarafından verildiği ise henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.