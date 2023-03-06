Sermiyan Midyat, Ersan Şen'i ti'ye aldı: Ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim

Oyuncu-yönetmen Sermiyan Midyat, Prof. Ersan Şen'in Habertürk'te katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönünde yaptığı açıklamayı ti'ye aldı.

Sermiyan Midyat, paylaşımında önce Ersan Şen'in konuşmasına, sonrasında kendi çektiği Hükümet Kadın filmindeki sahneye yer verdi.

Videoda Ersan Şen'in "Eğer halk teveccüh göstermişse 13. cumhurbaşkanlığı için aday olurum" sözleri yer alıyor. Midyat'ın "E ben bunu yazmış, oynamış, çekmiştim Hükümet Kadın’da" notuyla yaptığı paylaşımda, filmden yer alan kesitte ise Midyat bir siyasetçiyi canlandırdığı görülüyor.

Filmde Midyat'ın canlandırdığı karakter de adaylık konusu gündeme gelince "Hiç aklıma gelmemişti. Halkın takdiri" dediği görülüyor.

NE OLMUŞTU?

Prof. Ersan Şen, Habertürk'te katıldığı yayında cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söylemiş, "İYİ Parti'den teklif gelirse olur musun?" sorusuna 'evet' yanıtını vermişti. Şen, programın reklam arasında Akşener'in kendisini aradığını ve görüşme için sözleştiklerini söylemişti.