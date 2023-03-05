Show TV dizisindeki 'Kolonya' sahnesi sosyal medyada gündem oldu: 'Alkollü mü?'

Show TV ekranlarında yayımlanan 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 17. bölümündeki 'kolonya' sahnesi sosyal medyada tartışma yarattı.

Başrollerini Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu, Settar Tanrıöğen ve Ceren Karakoç'un üstlendiği dizide, eve gelen misafirlerden biri kendisine ikram edilen kolonya için "Alkollü mü?" diye sordu. 'Doğa' karakterinin "Tüm kolonyalar alkollü olmuyor mu zaten?" sorusunun ardından gelişen diyalog şöyle oldu:

Misafir: Yok, alkolsüzü de var.

Doğa: Ben bilmiyordum, alkol olunca ne oluyor ki?

Misafir: Alkol dinimizde haram, ha içmişsin ha eline sürmüşsün. Alkolsüzü varken ne hacet.