Will Smith'in tokat attığı Chris Rock: Smith’i çığlıklar atarken görmek için Emancipaton izliyorum

The Guardian’da yer alan habere göre, geçen yılın Oscar Ödül Töreni’nde Will Smith, sunucu komedyen Chris Rock’ın saçlarını kaybettiği bir hastalık yaşayan eşi Jada Pinkett Smith’le ilgili yaptığı şakaya öfkelenerek sahneye atlamış, Rock’a tokat atmıştı.

Smith’in En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldığı gecede Rock’a attığı tokat tepki çekmişti.

Netflix’te yayımlanan yeni stand-up gösterisi Selective Outrage’de geçen yıl yaşanan tokata değinen Chris Rock, “Herkes biliyor, geçen yıl tokatlandım. İnsanlar, ‘Acıdı mı?’ diye soruyor. Hala acıyor. Kulağımda Summertime çalıyor” dedi.

Rock, tokat olayıyla ilgili ilk kez uzun konuştuğu gösteride kendisini bir “mağdur” olarak görmediğini söyledi.

Komedyen, kendisi ve Smith’in ‘dövüştüğü’ yönündeki iddialara ise şöyle devam etti: “Kameradan göremiyorsunuz ama Smith benden belirgin bir şekilde daha iri. Aynı boyutta değiliz. Will Smith, filmlerde üstsüz oynuyor. Beni bir filmde üstsüz göremezsiniz. Bir filmde açık kalp ameliyatı geçirirsem bile üzerimde kazak olur.” dedi.

Rock, şöyle devam etti: “Bütün hayatım boyunca Will Smith’i sevdim. Tüm hayatım boyunca onu destekledim. Şimdi ise sadece Smith’i çığlıklar atarken görmek için Emancipaton izliyorum.”

Will Smith, ödül töreninde attığı tokattan sonra Instagram hesabı üzerinden Chris Rock’tan özür dilemişti.

Smith, aylar sonra Rock’a ulaşmaya çalıştığını ancak komedyenin konuşmaya hazır olmadığını söylemişti.