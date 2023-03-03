Yıkım kararı tepki çeken Hatay'daki kilise tescillendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yıkım kararı verilen ve tepkiler ardından tescillemeye karar verdiği 659 yıllık Aziz Georgios Kilisesi'ni tescillediğini duyuran bir ilanı kilise kapısına astı

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Yıkım kararı tepki çeken Hatay'daki kilise tescillendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan ve tescilli yapı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen Hatay'daki Aziz Georgios Kilisesi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillendi. 

Kilise hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkım kararı verilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler yükselmişti. 

Gerçek Gündem'in 2 Mart tarihinde yazdığı haberindeyse Kültür Bakanlığı'nın tepkiler ardından kiliseye gittiği ve tescil işlemlerinin başlatıldığı yer almıştı. 

Yıkım kararı verilen tarihi kilisede tepkilerin ardından yeni adım: 659 yıllık tarih "yeni" tescillenecekYıkım kararı verilen tarihi kilisede tepkilerin ardından yeni adım: 659 yıllık tarih "yeni" tescillenecekGüncel

 BAKANLIK TESCİL İLANINI ASTI

Bakanlık, bugün 659 yıllık kiliseyi tescillediğini duyuran bir ilanı kilise kapısına astı. Antakyalı Ortodoksların kurduğu Nehna platformu ilanı paylaşarak "Altınözü Sarılar Aziz Georgios Rum Ortodoks Kilisesi’nin kapısına, Çevre Bakanlığı’nın verdiği yıkım kararı üzerine oluşturulan kamuoyu sayesinde bu yazı asıldı" dedi. 

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