CHP Genel Merkezi'nde 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği

CHP tüm üyelerini saat 19:00’da partinin genel merkezinin önüne çağırdı. Genel merkezin önünde platform kuruluyor.

Son Güncelleme:
CHP Genel Merkezi'nde 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip ‘anketlerde öne çıkan’ CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırması sonrası tartışmalar sürüyor.

Diken'de yer alan habere göre, bugün Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00’de Saadet Partisi’nin genel merkezi önüne, 19:00’da da CHP genel merkezi önüne çağırdı.

Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.

Etiketler
Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa
Son Güncelleme:
Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor Çöp diye atıyoruz, kararmış muzla yapılıyor! Sırrını sadece aşçılar biliyor
Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz Camdaki Kız dizisinden üzücü gelişme.. Artık göremeyeceksiniz
Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi
İsmail Saymaz: İYİ Parti'de masadan kalkılması oylandı, yalnızca bir kişi karşı çıkarak Kılıçdaroğlu'na 'evet' denilmesini savundu 'Yalnızca bir kişi Kılıçdaroğlu'na 'evet' denilmesini savundu'
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'almayan dizini dövecek' diyerek altın almak için en iyi tarihi açıkladı İslam Memiş altın almak için en iyi tarihi açıkladı
Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti Kılıçdaroğlu'nun beğendiği yorum dikkat çekti
Turuncu ve sarı kod verildi: 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı! 29 il için sağanak yağış ve fırtına uyarısı!
Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı! Dünyanın en iyi 100 sandviçi seçildi: Türkiye'den bir ürün hepsini solladı!
Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi Kulis: Kılıçdaroğlu, 'dokunulmayacak 400 kişi' listesi verilince çok öfkelendi