CHP Genel Merkezi'nde 'Kılıçdaroğlu' hareketliliği

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in altılı masayı terk edip ‘anketlerde öne çıkan’ CHP’li Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkanlarını adaylığa çağırması sonrası tartışmalar sürüyor.

Diken'de yer alan habere göre, bugün Saadet Partisi’nde düzenlenecek millet ittifakı toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının duyurulması bekleniyor. Akşener’in toplantıya katılmayacağı açıklanmıştı.

Bu gelişmeler ışığında CHP, tüm üyelerine mesaj göndererek akşam saat 17:00’de Saadet Partisi’nin genel merkezi önüne, 19:00’da da CHP genel merkezi önüne çağırdı.

Partinin genel merkezinde platform kurma hazırlıkları başladı.