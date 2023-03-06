Reuters: CHP, Akşener'in teklifini kabul etti

Reuters’a konuşan CHP’li üst düzey bir yetkili, CHP'nin Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde teklifi kabul ettiğini söyledi.

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Reuters: CHP, Akşener'in teklifini kabul etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz edip kalktığı Millet İttifakı'nın bugün saat 14.00'te yapılması beklenen toplantı, ertelendi.

Bu süre zarfında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti.

Akşener, iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde teklifi Kılıçdaroğlu'na sundu.

Reuters’a konuşan CHP’li üst düzey bir yetkili ise CHP’nin, Akşener’in önerisini kabul ettiğini belirterek, “Diğer liderler de değerlendirme yapacak” dedi. Partiden resmi bir açıklama yapılmadı.

 
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