İmamoğlu-Yavaş formülüne Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan itiraz

Altılı Masa'dan ayrılan Akşener'in 'İmamoğlu ve Yavaş, cumhurbaşkanı yardımcısı olsun' önerisiyle masaya dönmesi ihtimaline Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan'dan itiraz geldi.

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İmamoğlu-Yavaş formülüne Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan itiraz

Cumhurbaşkanı Danışmanı Ayhan Oğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak gösterilmesine itirazı var.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı kesinleşme noktasına gelirken, iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olarak gösterileceği ve seçimin kazanılması durumunda geniş yetkilerle bu görevi yürütecekleri belirtiliyor.

Söz konusu formülü eleştiren Oğan Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde güçlü, daha güçlü,c umhurbaşkanı yardımcısı gibi bir makam yoktur. Seçilmiş cumhurbaşkanının yetkilerini başkalarının kullanması anayasa aykırıdır. Bu kadar cahillik ancak talimle mümkündür.”

İmamoğlu-Yavaş formülüne Cumhurbaşkanı Danışmanı'ndan itiraz - Resim : 1

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