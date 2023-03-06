İYİ Parti'den Millet İttifakı mesajları: "Nerede kalmıştık?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na itiraz ederek aday olarak kendilerinin gösterilmesi gerektiğini savunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüştü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Akşener'in İmamoğlu ve Yavaş'ın iki Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma teklifini sunduğunu ve bunu da Kılıçdaroğlu'na söyleyeceğini aktardı.

Kulis bilgilerine göre Akşener'in Altılı Masa toplantısına katılması bekleniyor. Öte yandan Altılı Masa'nın internet sitesi Millet İttifakı olarak değiştirildi.

"NEREDE KALMIŞTIK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem gelişmelerin ardından "Nerede kalmıştık?" diyerek tweet atarak masanın yeniden toplandığının müjdesini verdi.

NEREDE KALMIŞTIK?😉☀️ — Bahadır Erdem (@BBahadirErdem) March 6, 2023

"ŞİMDİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE GÜR BİR SESLE"

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, "Şimdi, çok daha güçlü ve gür bir sesle!" paylaşımında bulundu.

"DEMİR LEYDİ"

İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ise "Demir Leydi, Türkiye iyi olacak" ifadeleriyle ittifak için mesajını paylaştı.