İYİ Partili kurmay: Son 48 saatte yaşananlar, Akşener'e Kılıçdaroğlu ile de kazanılabileceğini gösterdi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz edip masadan kalkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştükten sonra yeni bir formül ortaya attı.

Buna göre iki isme, 'yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcılığı' önerildi. Hem Kılıçdaroğlu'nun hem belediye başkanlarının bu öneriye olumlu baktıkları önerildi.

Halk TV yayınında bu gelişme değerlendirilirken, gazeteci İsmail Küçükkaya kendisine gelen bir mesajı şöyle paylaştı:

"Meral Akşener'in kurmaylarından birisi bana şunu söyledi, şu 48 saatte yaşananlar bizim genel başkanımıza Kemal Kılıçdaroğlu ile de kazanılabileceğini gösterdi.' Kamuoyunda yükselen tepkiler tabii..."