Aleyna Tilki'den 'Hatay' paylaşımı: Hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha fazla

Tilki, "Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu…" diye yazdı.

Aleyna Tilki'den 'Hatay' paylaşımı: Hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha fazla

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından Hatay'a giden şarkıcı Aleyna Tilki, "Hataydayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… " paylaşımını yaptı. 

Tilki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremde hayatını kaybeden insanların sayısı şimdiye kadar kaydı alınmışlardan çok çok çok daha fazla…Hataydayım ve enkazlar olduğu gibi bekliyor… Bastığın yerleri 'toprak' diyerek geçme, tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. İşte durum bu…" ifadesini kullandı. 

Aleyna Tilki'den 'Hatay' paylaşımı: Hayatını kaybedenlerin sayısı çok daha fazla - Resim : 1

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