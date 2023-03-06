İYİ Partili Çıray'dan ilginç mesaj: 'Siyaset her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar'

İYİ Parti İzmir Milkletvekili Aytun Çıray, masaya dönebileceklerine dair tartışmalar devam ederken 'şartların yeniden doğacağına' yönelik mesajıyla güne başladı.

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İYİ Partili Çıray'dan ilginç mesaj: 'Siyaset her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral AkşenerCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sert sözlerle itiraz edip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak altılı masayı terk etmişti. 

Ancak dün ve bugün İYİ Partili yetkililerden olumlu mesajlar paylaşıldı. Akşener’in masaya dönebileceği iddiaları bile ortaya atıldı.

Bu iddialar, İYİ Partili Çıray'ın sabah yayımladığı mesajla güçlendi. Çıray, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Siyaset dinamiktir.. Diplomasidir ve her sabah yeni şartlarıyla yeniden doğar."

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Aytun Çıray İYİ Parti CHP Kemal Kılıçdaroğlu altılı masa
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