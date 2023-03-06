Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemi gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdiklerini açıkladı.  

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: 10 ilden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemi gerçekleştirildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Milyonlarca yurttaş evsiz kalırken yüzbinlerce kişi farklı şehirlere göç etmek zorunda kaldı. 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etkilenen 10 ilden 217 bin 246 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdiklerini açıkladı.  

Mahmut Özer, bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgesi ilan edilen illerdeki öğrencilerin diğer illerdeki okullara nakline ilişkin bilgi verdi.

Bakan Özer, “10 ilimizden 217 bin 246 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Yaşadığımız bu zorlu süreçte öğrencilerimizin ihtiyaç duyacağı her türlü imkânı sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilerin nakledildikleri illere göre dağılımı şöyle:

“İstanbul 16 bin 186, Ankara 29 bin 738, Antalya 20 bin 149, Mersin 20 bin 67, İzmir 8 bin 685, Konya 11 bin 985, Bursa 6 bin 537, Kayseri 7 bin 312."

 
 
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Deprem
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