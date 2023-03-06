CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz edip kalktığı Altılı Masa'nın bugün saat 14.00'te yapılması beklenen toplantı, ertelenmesinin ardından saat 16.00 itibariyle toplandı.

Toplantıya Akşener de katılırken Saadet Partisi Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan liderler toplantısı yaklaşık 4 saat sürdü.

MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

Liderler toplantının ardından Saadet Partisi Genel Merkezi önüne çıktı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Elbette içinde bulunduğumuz günler acılı günler. Vefat eden bütün kardeşlerimize cenab-ı haktan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Birçok şehirde neredeyse bina ayakta kalmadı. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Bugün burada bir araya gelmemizin sebebini biliyorsunuz. Hava biraz soğuk. Ben bu toplantılarımız neticesinde aldığımız kararı duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim cumhurbaşkanımızdır. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Bu görevin hayırlı olmasını diliyorum"

TÜM GENEL BAŞKANLAR CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK

Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Çok teşekkür ederim. Yunus Emre bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz der. Türkiye'nin bütün renklerini aynı sofrada buluşturmak için yola çıktık. Bu sofra Halil İbrahim sofrasıdır. Halil İbrahim sofrası, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmemesidir. Bizim soframız, barışın ve kardeşliğin sofrasıdır. En büyük gayemiz Türkiye'yi bereketli, huzurlu ve neşeli günlere taşımaktır. Allah'ın izniyle bunu hep birlikte başaracağız. Biz Millet İttifakı olarak Türkiye'yi istişare ve uzlaşıyla yöneteceğiz. Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, güçlendirmiş parlamenter sisteme geçiş sistemin yol haritası üzerinde mutabık kalmış bulunuyoruz. 11 madde az önce içeride sonuçlandı. Bu kapsamda parlamenter sisteme geçiş sürecinde Millet İttifakı'na dahil diğer partilerimiz sayın genel başkanları Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır. Millet İttifakı'nın kapısı, ortak Türkiye hayalini paylaşan herkese sonuna kadar açıktır. İnanç, düşünce, ideoloji, kimlik ayırt etmeksizin 85 milyon insanımızı yürekten selamlıyoruz. Deprem felaketinin bugün birinci ayı. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza bu mübarek berat kandili gecesinde Allah'tan rahmet diliyorum"

"MİLLET KAZANDI"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, toplantının bitmesinin ardından "Millet Kazandı" tweetini paylaştı.

"İMAMOĞLU VE YAVAŞ İSTİFA ETMEYECEK"

Altılı Masa'nın toplantısını takip eden gazeteci İsmail Küçükkaya, toplantıya katılan iki büyükşehir belediye başkanından aldığı bilgiye göre, cumhurbaşkanlığı yardımcılığı için adı geçen İmamoğlu ve Yavaş'ın istifa etmeyeceğini iddia etti. Küçükkaya Halk TV canlı yayınında "başkanlar aday olması halinde istifa etmeyecekler. Seçimden sonra da iki ayrı görevi üstlenecekler. Bunun için gerekiyorsa hukuki düzenlemeye gidilecek" dedi. Küçükkaya bu uygulamanın örneğini doğu belgesindeki belediyelere kayyum ataması yapılırken valilerin belediye başkanı olarak görev yaptığını hatırlattı.

İŞTE GÜN BOYU YAŞANANLAR

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ilk lider oldu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ikinci lider oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Genel Merkez'e gelen üçüncü isim oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener'in de binaya gelmesiyle toplantı başladı.

"HALKIN UMUDU KILIÇDAROĞLU"

Saadet Partisi önünde toplanan binlerce kişi "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganıyla Millet İttifakı liderlerini bekledi.

ANKARA'DA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Krizin çözülebilmesi için gün içinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü. Akşener'in iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde teklifini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmesi üzerine İYİ Parti lideri masaya döndü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız ile sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır" ifadelerini kullandığı açıklamasında masanın yeniden toplandığı bilgisini verdi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU: MERAL AKŞENER BAŞINDAN BERİ SÖZ VERDİĞİ GİBİ MİLLETİNİN YANINDADIR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Kaygılanma Türkiyemiz! Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başından beri söz verdiği gibi milletinin sesi ve milletinin yanındadır. Çabamız, her bir vatandaşımızın hak ettiği adaleti, demokrasiyi ve müreffeh Türkiye’yi inşa edebilmektir. İnanıyoruz ki milletimiz kazanacaktır" açıklamasında bulundu.

ATATÜRK VE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Liderlerin zirvesi sürerken Saadet Partisi Genel Merkezi'ne Atatürk, Türk bayrağı ve 'Birlikte Başaracağız' yazılı pankartlar asıldı.