İmamoğlu ve Yavaş, Akşener'le görüştü: İlk açıklama geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılmasının yankıları sürüyor. Liderler arasında temas trafiğinin sürdüğü kaydedilirken, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitti.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ismine itiraz ederek masadan kalkan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Millet İttifakı toplantısı öncesi adaylık çağrısında bulunduğu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştü. 

Akşener, beş liderin uzlaşısına karşı Kılıçdaroğlu tercihi için "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık", "Altılı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir" gibi ifadeler kullanmış; ardından masadan kalkmıştı.  

Belediye başkanları ile İYİ Parti liderinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. İmamoğlu ve Yavaş, çıkışta şu açıklamaları yaptılar:

- İmamoğlu: Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle bu ziyareti gerçekleştiyoruz. Altılı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Buna binaen buradayız.

- Yavaş: Bizler Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıyız. Hep birlikte bir araya geldik. Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirleri kazandık. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi halkımızın arzusu. Değerlendirecekler.

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