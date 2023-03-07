Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'ya teşekkür etti: Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız, başlıyoruz

Millet İttifakı tarafından 13. cumhurbaşkanı adayı olarak seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Altılı Masa'daki tüm liderlere teşekkür ederek "Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz! @T_Karamollaoglu @meral_aksener @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @DpGultekinUysal" dedi.