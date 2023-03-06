Adaylığı ilan edilen Kılıçdaroğlu: 'Bu düzeni siz değiştireceksiniz'

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

"BU DÜZENİ SİZ DEĞİŞTİRECEKSİNİZ"

Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki konuşmasının ardından CHP Lideri, CHP Genel Merkezi'ne geçti.

Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ben gülümseyen yüzleri tekrar görmek için adayım. Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Korkuları aşmaya, küskünleri barıştırmaya, sofraları bereketi getirmek için adayım. Oy vermeye gidecek herkes, bu ülkeyi değiştirmek için hareket edeceğiz.

Torbacılara öldürttükleri Sinan Ateş'in eşi aday. 73 yaşında Kaz Dağları'nı savunan Hanife Teyze de aday. Gezi Parkı davasında haksız yere yatan Tayfun Kahraman'ın kızı da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday. Geleceği, ekmeği, suyu çalınan 84 milyon aday, bu düzeni siz değiştireceksiniz.

Bu topyekûn bir değişimin başlangıcı, halktan çalınanı halka geri vereceğiz. Birleşe birleşe kazanacağız. Aday ben değilim, aday hepimiz. Söylemiştim başlıyoruz diye. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."





