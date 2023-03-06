TİP'li Sera Kadıgil'den Saray'a diplomalı yanıt: Anayasa’ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz

İmamoğlu-Yavaş formülüne "Anayasa'ya uygun değil" tepkisi gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yanıt geldi. Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Erdoğan'ın diploma sorununu ve tekrar aday olma tartışmalarını gündeme getirdi.

TİP'li Sera Kadıgil'den Saray'a diplomalı yanıt: Anayasa’ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, İyi Parti lideri Akşener'in CHP'li iki belediye başkanı İmamoğlu ile Yavaş'ın, "cumhurbaşkanı yardımcısı olma" önerisini eleştirerek, "Anayasanın açık ihlalidir. Küresel sömürgecilerin planları ve dar çıkarlar için hukuk dışı ve abes çözüm arayışları boştur" açıklamasını yapmıştı.

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Türkiye İşçi Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP'li iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olma formülüyle ilgili, "Anayasanın açık ihlalidir" yorumunu yapan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'a yanıt verdi. Uçum'un paylaşımını alıntılayan Kadıgil, "Anayasa'ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz. Anayasa'ya göre 2 kez seçilen biri 3.kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz" ifadelerini yazdı.

Uçum'un paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Evet. Hepsinin hesabını halk elbet soracak" diye yazan TİP'li Kadıgil, paylaşımında şunları belirtti:

"Anayasa’ya göre üniversite mezunu olmayanlar Cumhurbaşkanı olamaz. Anayasa’ya göre 2 kez seçilen biri 3.kez Cumhurbaşkanı adayı olamaz. Anayasa'ya göre seçim kanunundaki değişiklik 1 yıldan önce uygulanmaz. Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı tarafsızlığı için ŞEREFİ üstüne ettiği yemini bozamaz. Evet. Hepsinin hesabını halk elbet soracak."

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