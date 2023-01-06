Saray, Altılı Masa'dan 'sivil darbe' çıkardı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, gündemdeki konulara ilişkin TRT Haber ekranlarında soruları yanıtladı.

SİVİL DARBE DEDİ

Altılı Masa'nın parlamenter sistem önerisine ilişkin konuşan Uçum, tasarıya ''sivil darbe'' dedi.

Uçum, ''Bunlar yüzde 50'den fazla oyla seçilecek bir cumhurbaşkanına "Sen anayasadan aldığın yetkiyi kullanamayacaksın." diyorlar. Bunun anlamı anayasayı ihlal edeceklerinin itirafıdır'' ifadelerini kullandı.

HDP'NİN HESAPLARINA BLOKE KONULMASI

HDP'nin Hazine yardımı hesabına geçici bloke koyulmasına CHP'nin itiraz etmesi hakkında ise ''Bu yapılan itirazlar anayasaya aykırı. Verilen bu karar nihai karar değil ara karardır. Ara kararlarda Anayasa Mahkemesi salt çoğunlukla hareket edebilir'' ifadelerini kullandı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Muhalefetin 6 Nisan'dan önce seçim yapılması talebine ilişkin ise ''6 Nisan'dan önce olsa bile 2 ay önce seçim takvimi başlıyor. Daha adayları yok. Zamana ihtiyaçları var. Samimi olmadıkları belli. Nereden baksanız tutarsız'' diye konuştu.