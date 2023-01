CHP'den 'erken seçim' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, açıklamalarda bulundu.

Dün altılı masanın önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini hatırlatan Öztrak, "Altı partinin nihai siyasi amacı bellidir; mevcut ucube hükümet sisteminin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek, Cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzenle taçlandırmak." dedi.

Altı partinin genel başkanının bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmaları gözden geçirdiğini, yapacaklarını belirlediğini anlatan Öztrak, şunları kaydetti:

''Hazırlanan 'Geçiş Süreci Yol Haritası' ve 'Ortak Politikalar Metni' 30 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna açıklanacak. Altı partinin Sayın Genel Başkanları, TBMM’de anayasal çoğunluğu elde edebilmek amacıyla milletvekili seçimlerinde uygulanabilecek alternatiflerin çalışılmasına da karar verdi. Yine ortak cumhurbaşkanı adayının tespiti için genel başkanlar arasında istişarelerin başlatılması kararı da alındı. Milletimiz, altılı masanın hedefe kararlı adımlarla yürüdüğünü bir kez daha gördü. Şunu herkes bilsin, cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edilecek. Seçimlerden sonra da hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönem başlayacak.''

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Öztrak erken seçim tartışmalarına ilişkin ise ''Erken seçim tartışmalarının başladığı şu günlerde, liderler önemli bir karar daha aldılar. 6 Nisan’dan önce yapılacak bir erken seçime altı parti olarak destek verilecek. Bu tarihten sonra yapılacak bir seçim, erken seçim değil, siyaset mühendisliği olduğu için desteklenmeyecek'' ifadelerini kullandı.

13. CUMHURBAŞKANI VURGUSU

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, açıklamalarının ardından soruları da yanıtladı.

Öztrak, cumhurbaşkan adayına ilişkin soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

''Her şeyden önce şu hususun altını çizeyim, bundan sonra bize her mevsim bahar. Onlara ise her mevsim kış. Erken seçim için altı parti tutumunu açıkladı. 6 Nisan’a kadar olacak bir seçim erken seçimdir, destek oluruz. Bu tarihten sonraki seçim ise siyaset mühendisliğidir. Cumhur ittifakı kendi göbeğini kendi kessin. Erdoğan’ın adaylığı konusuna gelince, her iş bu Anayasa'ya göre yürüyecek. Bu Anayasa'da ne yazıldığı belli. Hukukçular tartışır, kararını verir. Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak, bizim için hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Hep söylüyoruz, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nın adayı olacaktır.''