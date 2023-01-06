Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye '''Teslim edeceksin yanındaki çocukları'' çağrısında bulundu.

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Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye Sinan Ateş çağrısı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

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''TESLİM EDECEKSİN YANINDAKİ ÇOCUKLARI''

MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, ''Bahçeli, ne zamana kadar susacaksın? Mafyalarla fotoğraflar çekmeye devam edersen, yanındaki çocuklar da mafyacılık oynamaya başlar'' dedi. 

Kılıçdaroğlu ayrıca ''Teslim edeceksin yanındaki çocukları, 3-5 torbacı ile geçiştiremezsin'' ifadelerini kullandı. 

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NE OLMUŞTU? 

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. 

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