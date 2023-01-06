Bahçeli'nin 'kahraman' dediği Kürşat Yılmaz konuştu: Sinan Ateş, FETÖ'cüyse öldürme emri veren de FETÖ'cü

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, “Kürşat Yılmaz neler anlattı” başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Öztürk bugünkü yazısında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikasta ilişkin suç örgütü liderliğinden hapis yatan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla serbest bırakılan Kürşat Yılmaz’ın sözlerini aktardı.

Sinan Ateş suikastına ilişkin yaptığı açıklama gündem olan Kürşat Yılmaz, "Eğer Sinan Ateş FETÖ'cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ'cüdür" dedi.

Yılmaz, “Televizyonda bir milletvekili, ‘Bu tür insanlar konuşmasını beceremezler. Büyük ihtimalle bu konuşma metnini avukatına yazdırmışlar' denildi. Kim isterse, gelsin iki saatlik program yapalım. Eğer benim genel kültürüm onlardan az ise konuşsunlar. Açıklamamın her kelimesi de bana aittir” diye belirtti.

“TEZGAH ALTINDA YAPILAN BİR OYUN BU”

Yılmaz, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Ben, seçim atmosferi öncesi vatandaşı uyandırıyorum. Yakınlarımla paylaştım, eğer Sinan Ateş FETÖ'cüyse, onun öldürülmesi kararını veren, bu ocak genel başkanı da olsa o derece FETÖ'cüdür. Ülke bu atmosfere girmişken tezgah altında yapılan bir oyun bu. Başka bir şey değil. Ama bilerek veya bilmeyerek kullanılıyor insanlar. Türkiye'yi ateşe sürükleten direkt CIA direktörüdür. Ben, bu oyunlara gelinmemesini açıklamamda izah ettim.

“FETÖ’CÜ OLABİLİR”

Sinan Ateş, FETÖ'cü olabilir. Ama öldürme emrini veren kimse, o da bence FETÖ'cüdür. Bugün polis teşkilatında, diğer kamu kuruluşlarında on binlerce FETÖ'cü var. Ben de 17 yıl FETÖ'cülerin tezgahları sonucu cezaevinde yattım. Bana çok tekliflerde bulundular, bunlar ifadelerimde var. Ben böyle diyorum ama bazıları anlamak istediği gibi anlıyor.

Açıklama yapılmayınca bir kargaşa yaşandı. Milletin sakin olmasını, ajan faaliyetlerinin ülkemizde fazla olduğunu, bunlara uymamamız, aklıselimle karar vermemiz ve bu şekilde analiz etmemiz gerektiğini vatandaş olarak söyledim. Olandan rahatsızlık duyduğum için açıklama yaptım. Yeminle söylüyorum açıklama öncesi ne genel başkanla görüştüm ne herhangi bir yetkiliyle görüştüm.”