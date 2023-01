Demirtaş: Gün boyunca seçimi konuşmayı, propaganda yapmayı unutmayın

Dün yaptığı paylaşımda, "Fırsat bulduğunuz her an, her yerde seçim çalışması yapın lütfen. İkna edemediğiniz olursa bana haber verin, mektup yazayım." ifadelerini kullanan Selahattin Demirtaş, bugün yeni paylaşımlarda bulundu.

Twitter hesabından yine seçim mesajı veren Demirtaş, şunları yazdı:

"Merhabalar :) İyi olana, güzel olana dair her ne yapıyorsanız işiniz rast gitsin. Seçim kampanyasına dair çok değerli önerileriniz her gün bize ulaşıyor. Selçuk Hoca ile birlikte bakıyoruz. Hakikaten çok iyi öneriler var, sağ olun. Önerilerinizi sizlerle birlikte uygulayacağız."

"Gelen çok ilginç bir öneriyi şimdiden paylaşayım, bir arkadaşımız şöyle demiş: Her gün öğlen saat 12.00'de ışık açma kapama eylemi yapalım. İşte bana böyle şeylerle gelin :) Gün boyunca seçimi konuşmayı, propaganda yapmayı da unutmayın. Kolay gelsin."