Selahattin Demirtaş seçim startını verdi: Başlıyoruz

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yayınladığı mesajla seçim startını verdi: "Başlıyoruz."

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Selahattin Demirtaş seçim startını verdi: Başlıyoruz

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve bu süre zarfında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sıklıkla hedef gösterilen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kişisel Twitter hesabında yeni paylaşımlarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine altı aydan az bir süre kaldığına dikkati çeken siyasetçi, "Yeni yılın ilk iş günü. Hepinize kocaman, yürek dolusu merhaba. Özgürlük, demokrasi, barış ve refah açısından kazançlı bir yıl olsun. Siyasetin koridorları ittifak, aday, liste program hazırlıklarını yapadursun, biz sizinle seçim kampanyamızın startını verelim. Başlıyoruz" ifadesini kullandı; ardından şunları kaydetti:

"Kampanyamızı şimdilik bir isim, bir parti için değil, demokrasi için en geniş katılımla başlatıp son güne kadar hep birlikte yürütelim. Coşkulu, neşeli ve kararlı bir seçim kampanyası için hazırlıklarımız var, sizlerden de öneri, katkı ve katılım bekliyoruz."

HDP KİLİT PARTİ

Bugüne dek yapılan birçok ankette, yüzde 10'luk oyuyla HDP kilit parti konumunda bulunuyor. Siyaset bilimciler, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nden oluşan altılı masanın bu desteği mutlaka alması gerektiğini söylüyor.

HDP yönetimi de sık sık ilkelerine uyan bir aday gösterilmesi halinde altılı masanın adayını destekleyeceklerini, aksi halde kendilerinin bir isim çıkaracağını ifade ediyor.

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