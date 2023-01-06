AKP'li belediyeyi Erdoğan'a şikayet ettiler: 'Belediye bizim efendim' yanıtını alınca şaşkına döndü

Karacabey-Hürriyet köylüleri, TBMM önünde yakaladıkları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a, meralarını satan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ı şikayet etti. 'Bu belediye kimin?' diye soran Erdoğan, 'bizim' yanıtını alınca şaşkınlık yaşadı.

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Önceki gün TBMM’deki grup toplantısı sonrasında Şeref Merdivenleri’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Bursa’nın Karacabey ilçesi Hürriyet köylüleri, mera arazilerini satan AKP’li Karacabey Belediyesi’ni şikayet etti. Köylüler, arazilerin kendilerine verilmesini istedi.

“BAŞKAN BİZİ HAKİR GÖRDÜ”

Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre; Hürriyet Köyü Gençlik ve Kadın Dayanışma Derneği Denetleme Kurulu Başkanı Bayram Efe, köylüler ile birlikte dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşebilmek için Ankara’ya gitti. Köylüler, grup toplantısı sonrasında, TBMM Şeref Merdivenleri’nde Erdoğan ile görüşerek sıkıntılarını anlattı.

Bayram Efe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Köyümüzdeki arazileri köy tüzel kişiliğine devrettik. 2014 yılında, Büyükşehir Yasası ile Karacabey Belediyesi, köy tüzel kişiliğinde olan arazilerimizi aldı. Belediyeye defalarca gittik. Burada 201 hanenin hakkı var dedik. Belediye Başkan Ali Özkan, bizi dinlemedi. Bizi hakir gördü” dedi.

“-KİM BU BELEDİYE? -BİZİM BELEDİYE EFENDİM!”

Erdoğan, AKP Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Vildan Yılmaz Gürel’e dönerek, “Kim bu belediye?” diye sordu. O anlar bir köylünün cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

Cumhurbaşkanı ile AKP Bursa Milletvekilleri arasında yaşanan diyalog şöyle:

“Erdoğan: Kim bu belediye? Hangi belediye, Bu belediye kim?

Çavuşoğlu: Ali Özkan, bizim belediye, Karacabey Belediyesi!

Erdoğan: Eee, nasıl yapıyor öyle bir şey?

Çavuşoğlu: Kanuni yetki var efendim!

Erdoğan: Ne demek kanuni yetki var ya…

Erdoğan: Şimdi siz ikiniz hukukçusunuz. (Belediyeyi kastederek) Nasıl satıyorsun?

Gürel: Benim bilgim yoktu  efendim, hemen ilgileneceğiz.

Erdoğan: Beraberce ikiniz de oraya gideceksiniz.

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