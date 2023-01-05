Kılıçdaroğlu: 'Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Kasım ayında yaptığı ''Küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız'' paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu, ''Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim'' dedi.

''ASLA YANLARINA BIRAKMAYIZ''

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında ''Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız'' diye yazdı.