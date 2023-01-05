Altılı masa toplantısı sonrası liderlerden ilk paylaşımlar

Altılı Masa 10. kez bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası ortak bir açıklama yapıldı.

Toplanın sona ermesi sonrası parti genel başkanları sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundular.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

Ortak açıklamanın bir bölümünü paylaşan Kılıçdaroğlu, ''Tarihi sorumluluğumuz doğrultusunda, ülkemize gerçek anlamda demokrasi ve adaleti getirmek ve herkesin huzurlu olduğu bir Türkiye’yi inşa etmek için bir araya geldiğimiz toplantıya ev sahipliği yapan başta Sn @Ahmet_Davutoglu

olmak üzere, tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum'' ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Cumhuriyetimizin yeni asrında ülkemizi kurucu değerlerine yeniden kavuşturmak hedefiyle bir araya geldiğimiz bu değerli toplantı için; Başta ev sahibi Sayın Ahmet Davutoğlu olmak üzere tüm genel başkanlara teşekkür ediyorum" diye yazdı.

AHMET DAVUTOĞLU

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise paylaşımında "Geçmişe değil geleceğe, nefrete değil sevgiye, öfkeye değil merhamete, korkuya değil ümide ayarlıyız. Yarının Türkiyesi İçin 'Cesaret Zamanı!' diyerek kararlılıkla ilerleyen tüm Genel Başkanlara teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"KARARLIYIZ! Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizde yeni bir dönemi hep birlikte başlatacağız. Bu minvalde, bugün gerçekleştirdiğimiz 10. toplantımıza ev sahipliği yapan Sn. Ahmet Davutoğlu başta olmak üzere, değerli genel başkanların her birine teşekkür ediyorum."

GÜLTEKİN UYSAL

Demokrat Parti Genel başkanı Gültekin Uysal paylaşımı ise şöyle:

"Ülkemizin ve Milletimizin gerçek gündemleri, can yakıcı meseleleri üzerine samimi manada çözüm üretebilmek, CHS'nin devlet ve kamu hayatında yol açtığı tahribatı gidermek,diğer taraftan Cumhuriyetimizi gerçek ve işleyen bir demokratik düzenle buluşturmak gayretindeyiz. Bu vesileyle bugün Gelecek Partisi ev sahipliğinde Sayın Ahmet Davutoğlu'nun misafiriydik. Başta Sayın Davutoğlu olmak üzere gayreti ve gayeyi paylaştığımız tüm Liderlere teşekkür ediyorum."