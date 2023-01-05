CHP'den Erdoğan'a 'Kumluca' yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’ın Antalya’nın Kumluca ilçesinde yaşanan sel afeti üzerinden CHP’li belediyeleri hedef almasına tepki gösterdi.

CHP'den Erdoğan'a 'Kumluca' yanıtı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı, “Antalya'da Kumluca Belediyesi senin, Büyükşehir Belediyesi senin. Peki sel afeti aldı, Kumluca'yı götürdü. Senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal, en ufak bir gayretin olmadı. Bakanlarımı anında gönderdim. Kumluca'yı o sel afetinden devlet olarak biz kurtardık" diye konuştu.

CHP’nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’a sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

Torun, şunları kaydetti:

“Yine çuvalladın Erdoğan. Kumluca'ya sizin bakanlarınızdan önce biz gittik. Antalya ve diğer illerden 14 belediyemiz, 185 araç, 772 personelle gece gündüz çalıştı. Vatandaşlarımıza gıdadan ev eşyasına her türlü yardım yapıldı. Yalanı doğru gibi konuşarak kimseyi kandıramazsın.

“KUMLUCA HALKI BU FELAKETİ, GEÇMİŞTE SİZİN BELEDİYENİZ DERE ÜSTÜNÜ KAPATTIĞI İÇİN YAŞADI”

Unutma Erdoğan; Kumluca halkı bu felaketi, geçmişte sizin belediyeniz dere üstünü kapattığı için yaşadı. Niye bu sorumsuzluğa ses çıkarmıyorsunuz? Antalya halkı kimin ne olduğunu iyi bilir. Bunu da son yerel seçimlerde göstermiştir. Ama siz hâlâ ders almıyorsunuz.

“SİZ ŞOV YAPARKEN BİZİM BELEDİYELERİMİZİN NASIL HİZMET ETTİĞİNİ ORADA GÖRÜRSÜNÜZ”

Afetten bir ay sonra Kumluca’ya gidiyorsunuz. Trollerinize değil, Kumluca halkına ‘CHP’li belediyeler ne yaptı’ diye sorun; gereken cevabı alırsınız. Samimiyseniz, siz şov yaparken bizim belediyelerimizin nasıl hizmet ettiğini orada görürsünüz.”

Etiketler
CHP
İYİ Parti'nin 'Uludağ Alan Başkanlığı' protestosuna valilik engeli Siyaset 05 Ocak 2023 19:35
Muharrem İnce, tarih verdi: '4 parti ile görüşüyoruz' Siyaset 05 Ocak 2023 18:50
CHP'li Başarır: Ben AKP grubundan adalet bekleyip, adalet anlatacak kadar aklımı yemedim Güncel 05 Ocak 2023 18:07
Altılı masa toplantısı devam ederken DP'li isimden dikkat çeken paylaşım: 'Loading...' Siyaset 05 Ocak 2023 16:30
ÇOK OKUNANLAR
61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor! 61 ilde yapılan dev anketten AKP'ye kötü haber: Seçmen geri dönmüyor!
Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar Z kuşağı anketinde işler değişti: Siyasi partilere yeniden hesap yaptıracak sonuçlar
Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!' Gezici Araştırma Başkanı Murat Gezici: '2,5 milyon genç oy kullanamayacak!'
İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi İstanbul'a kar yağışı için tarih verildi
Katsayılar değişti, yeniden hesaplandı: Bedelli askerlik ücreti belli oldu Bedelli askerlik ücreti belli oldu