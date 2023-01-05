Muharrem İnce, tarih verdi: '4 parti ile görüşüyoruz'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, gazetecilerin sorusuna üzerine 4 parti ile ittifak görüşmelerinin devam ettiğini belirterek ocak ayının sonunu işaret etti.

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Muharrem İnce, tarih verdi: '4 parti ile görüşüyoruz'

Seçimlere 6 ay kala partilerin seçimlere ilişkin atacağı adımlar ve kuracağı ittifaklar merakla takip ediliyor. 

AKP, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nin kurduğu Millet İttifakı'nın yanı sıra geçtiğimiz aylarda iki yeni ittifak daha kurulmuştu. 

TKP, TKH, SOL Parti ve Devrim Hareketi Sosyalist Güç Birliği'ni oluşturmuş, hemen ardından ise HDP, TİP, TÖP, EHP, SMF ve EMEP Emek ve Özgürlük İttifakı'nın kuruluşunu ilan etmişti. 

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5. İTTİFAK İÇİN TARİH VERDİ

5. ittifakın kurulup kurulmayacağı yönünde tartışmalar sürerken; Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bazı partilerle görüştüklerini söyledi. 

Partisinin Eskişehir İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, Zafer Partisi, DSP, Doğru Parti ve Adalet Partisi ile görüşmelerinin sürdükleri belirterek; ocak ayını işaret etti. 

İnce, ''Görüşüyoruz. Yakında ocak ayı sonu gibi açıklamamızı yaparız. Görüşüyoruz evet. Mesela Zafer Partisi ile görüşüyoruz. Doğru Parti ile görüşüyoruz. DSP ile görüşüyoruz. Adalet Partisi ile görüşüyoruz. Bunlarla görüşüyoruz, doğrudur'' ifadelerini kullandı. 

4 parti ittifak kuruyor: 'Görüşmeler belli aşamaya geldi'4 parti ittifak kuruyor: 'Görüşmeler belli aşamaya geldi'Siyaset
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