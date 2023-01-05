Altılı masa toplantısı devam ederken DP'li isimden dikkat çeken paylaşım: 'Loading...'

Altı Masa 10. kez bir araya geldi. Toplantı devam ederken Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Altılı masa toplantısı devam ederken DP'li isimden dikkat çeken paylaşım: 'Loading...'

Altılı Masa Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun ev sahipliğinde 10. kez toplandı. 

Toplantı devam ederken ise Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Yavuz dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. 

'Loading' yazan bir görsel paylaşan Yavuz, ''Sıradaki: Af'' diye yazdı. 

Paylaşım şöyle: 

Altılı masa toplantısı devam ederken DP'li isimden dikkat çeken paylaşım: 'Loading...' - Resim : 1

NE OLMUŞTU? 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesini açıklaması sonrası CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Temmuz ayında yaptığı ''EYT loading'' paylaşımı gündem olmuş, bir çok yurttaş Kılıçdaroğlu'na teşekkür etmişti. 

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