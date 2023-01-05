2 yıl önce istifa etmişti: MHP'li eski başkan evinde ölü bulundu
Kastamonu'da eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kastamonu'da Kuzey Kent Mahallesi’nde yaşayan eski Taşköprü MHP Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.
Memioğlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İSTİFA ETMİŞTİ
Gizem Memioğlu, Taşköprü Kadın Kolları Başkanlığı görevinden 11 Aralık 2021 tarihinde herhangi bir açıklama yapmadan istifa etmişti.
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