2 yıl önce istifa etmişti: MHP'li eski başkan evinde ölü bulundu

Kastamonu'da eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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2 yıl önce istifa etmişti: MHP'li eski başkan evinde ölü bulundu

Kastamonu'da Kuzey Kent Mahallesi’nde yaşayan eski Taşköprü MHP Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu, evinde ölü bulundu.

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Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Memioğlu’nun cenazesi morga kaldırıldı.

Memioğlu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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İSTİFA ETMİŞTİ

Gizem Memioğlu, Taşköprü Kadın Kolları Başkanlığı görevinden 11 Aralık 2021 tarihinde herhangi bir açıklama yapmadan istifa etmişti.

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