Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş: Beni öldürmediklerine pişman olacaklar
Öldürülen Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in, 'Sinan'ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacak' dediği aktarıldı.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in ailesiyle yaptığı görüşme hakkında açıklama yaptı.
"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim" diyen Ümit Özdağ, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisine "Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar" dediğini aktardı.
"BENİ ÖLDÜRMEDİKLERİNE PİŞMAN OLACAKLAR"
Özdağ'ın paylaşımı şu şekilde:
"Rahmetli Sinan Ateş’in Bursa’da baba ocağını ziyaret ettim. Annesine, babasına ve eşine başsağlığı dileklerimizi ifade ettim. Yüksek bir tevekkül içindeler.
Eşi Ayşe Hanım şu ifadesini kamuoyu ile paylaşmama izin verdi: 'Sinan’ı şehit edenler beni öldürmediklerine pişman olacaklar'"
Sessizliğini bozdu: Soylu'dan Sinan Ateş cinayeti hakkında ilk açıklama Siyaset 04 Ocak 2023 12:00
Acun Ilıcalı mesai saatlerine çıkıştı: Niye bu kadar erken kalkılıyor, insanlar uyusun ya Güncel 03 Ocak 2023 10:05
Konya'da AKP'li belediyenin işletmelerden vergi almadığı ortaya çıktı Gündem 03 Ocak 2023 07:17
Ordu Üniversitesi’nde tartışma yaratan akademik kadro ilanı Gündem 03 Ocak 2023 06:40