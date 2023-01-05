AKP'den dokunulmazlık hamlesi | CHP'li Başarır: Ben AKP grubundan adalet bekleyip, adalet anlatacak kadar aklımı yemedim

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM Anayasa- Adalet Karma Komisyonu’nda 11 Ocak’ta görüşülecek.

Başarır hakkındaki fezleke, görevden alınan Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılandığı davanın duruşmasını izlerken hakime gösterdiği tepki nedeniyle hazırlanmıştı.

Türkkan hakkında hazırlanan fezleke ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bingöl gezisinde çıkan provokasyonda şehit yakınına hakaret ettiği iddiasıyla oluşturuldu.

“BUGÜN BİR SİYASİ PARTİNİN ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ KARARI ALINDI YAPILANLARIN HEPSİ SEÇİME HAZIRLIK”

Gerçek Gündem’e konuşan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a dokunulmazlık kaldırılmasına ilişkin “Niye siz?” diye sorduğumuzda şu yanıtı verdi:

“Onu Recep Tayyip Erdoğan’a sormak lazım. Bununla ilgili benim düşüncem net. Asla ne korkarız ne bir milim geri adım atarız. Gün gelecek herkes bağımsız mahkemelerde yaptığının hesabını zaten verecek.

O, zaten Türkiye’yi hukuksuzluğa boğdu. Bugün bir siyasi bir partinin, HDP’nin ödeneğinin kesilmesi ve bize yapılanlar hepsi seçime hazırlık.”

“BEN AKP GRUBUNDAN ADALET BEKLEYİP, ADALET ANLATACAK KADAR AKLIMI YEMEDİM”

Başarır, konuşmasına şöyle devam etti:

“Tahmin etmiyordum. 1800 dosyadan bunu seçeceksin, bu dosyadan üç kişi daha yargılanıyor, onların arasından da beni seçeceksin, bunlar hoş değil ama ne yapalım? Ben AKP grubundan adalet bekleyip, adalet anlatacak kadar aklımı yemedim. Onların adalet anlayışı belli. En küçük yaptığım hareketle ilgili tereddüt yok.

Gün gelecek Yalova’nın iradesini gasp edenler, Yalova’daki tüm çete bunun hesabını verecek. Benim hiçbir çekincem yok. Genel Başkanımız da Grup Başkan vekillerimiz de, Anayasa Komisyon üyelerimiz de herkes gereken açıklamayı yapacak zaten. AK Partili, MHP’li milletvekillerine ‘dokunulmazlığımı aman kaldırmayın mı diyeceğim’? Asla! Türkiye adalet bekliyor, bulamıyor, Ali Mahir Başarır’a mı adalet getirilecek?”

Kaynak: Gerçek Gündem